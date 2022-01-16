شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: مصر تمتلك أعلى بنية تحتية فى أفريقيا.. ومباراة مصر والسودان ستشهد ندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم شطة، لاعب النادى الأهلى السابق، أن مصر تمتلك أعلى بنية تحتية رياضية فى أفريقيا، لذلك هى قادرة على تنظيم أكبر البطولات بشكل مثالى، وقال شطة فى تصريحات عبر برنامج "الفيلسوف" على إذاعة أون سبورت إف إم، "البنية التحتية الرياضية لمصر هى الأعلى فى أفريقيا، وأعلى حتى من جنوب أفريقيا، وأحيى الكاميرون لأنها كانت من المستحيل أن تستضيف كأس الأمم لكنها تحدت هذا المستحيل رغم وجود بعض الأمور غير المناسبة".

وأضاف شطة، "أتعجب من اللجنة الطبية من الاتحاد الأفريقي، والتى تضم 3 من الاتحاد الدولى، ومع ذلك كان لديه ضعف فى تحديد حالة أكرم توفيق وهذا تقصير من الكاف وليس الكاميرون".

وأشار شطة إلى أن الاتحاد السودانى شكل فريقا قويا بالمنتخب من الشباب، الخبرات والفنيات قليلة، ولكن الحماس والقوة والشجاعة كبيرة، وكل لاعب يبحث عن مساعدة السودان فى المباريات، وهناك كثير من النواقص الفنية والبدنية يحتاج إليها الفريق، ومباراة نيجيريا كان بها فوارق كبيرة جداً، لكن الأخطاء الدفاعية كان يمكن أن تقل.

واختتم شطة قائلا، "مباراة مصر سيكون بها ندية كبيرة من منتخب السودان بهدف استعادة هيبته، وهذا حق مشروع للجميع، ولكن يجب أن يكون هناك نوع من الأخوة فى الملعب، والفريق الأقوى والأجدر سيفوز، وأتمنى أن تسود الأجواء الحبية بين المنتخبين لأننا أشقاء والسودان لا تعرف شئ اسمه خصومة، وأتمنى أن يكون لقاء يليق بإسم وادى النيل والعلاقات الأبدية بين مصر والسودان".