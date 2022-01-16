شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فك "الغرز".. إيهاب أمين يشارك مع الأهلى فى قمة السلة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر إيهاب أمين، لاعب فريق كرة السلة بالنادى الأهلى، مع فريقه فى مباراة القمة المقرر لها غدا الاثنين بالدور التمهيدى من بطولة الدورى السوبر لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن.

وكان إيهاب أمين يعانى من إصابة خلال مشاركته مع الفريق فى إحدى المباريات، خضع على إثرها لأكثر من "غرزة" بالرأس بعد تداخل بالـ"كوع" مع احد اللاعبين من الفريق المنافس، لكنه تعافى وأصبح جاهزاً للمشاركة أمام الزمالك فى مباراة الغد.

إيهاب أمين أحد الركائز الأساسية التى يعتمد عليها الجهاز الفنى بقيادة الإسبانى أوجستى بوش فى المباريات، فى ظل مستواه المميز وتألقه فى المباريات مع الفريق الأحمر.

ويحتل الأهلى المركز الثانى في جدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة ، بعد الفوز في 8 مباريات و الخسارة في اثنتين، وفى المقابل يحتل الزمالك المركز السادس برصيد 13 نقطة.

وكانت مباراة الأهلى والزمالك فى ذهاب الدور التمهيدى من دورى سوبر السلة انتهت بفوز الأهلى بنتيجة 71/64 .