كيروش يفاضل بين عبد المنعم ومحمود علاء لتعويض غياب الونش أمام السودان

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القاهرة - سامية سيد - يفاضل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، بين محمد عبد المنعم ومحمود علاء مدافعىّ المنتخب لتعويض غياب محمود حمدى الونش فى المباراة المقبلة أمام السودان فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا.

ويتحدد مساء اليوم الموقف الطبى لمحمود حمدى "الونش" على ضوء الأشعة التي سيجريها فور الوصول إلى ياوندى، حيث يعانى من آلام فى العضلة الأمامية، فيما يواصل أحمد فتوح برنامجه العلاجي ولم يتحدد بعد موقفه من المشاركة الجماعية.

وتوجهت ظهر اليوم بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة ياوندي للقاء المنتخب السوداني الأربعاء المقبل فى ختام مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يكتفي الجهاز الفني اليوم بتدريبات استشفائية لدى الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبًا مساء أمس فور نهاية المباراة شارك فيه اللاعبون الذين لم يشاركوا في مباراة الأمس أو شاركوا في جزء منها.