شكرا لقرائتكم خبر عن زياد طارق مستقبل الأهلي الواعد بعد تحرره من دكة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض زياد طارق لاعب الأهلى الصاعد نفسه على سطح الأحداث الكروية فى الشارع المصرى، بعدما تألق مع المارد الأحمر الفترة الماضية، وتألق زياد طارق فى مباراة الأهلى والجونة الخميس الماضى فى ضربة البداية بكأس رابطة الأندية المحترفة التى انتهت بالتعادل السلبي.

المثير أن زياد طارق رحل للإسماعيلى الموسم الماضى على سبيل الإعارة، ورفض مسئولو الدراويش مشاركته حتى يتم الاستغناء عنه من جانب الأهلى وبعدها ضمه فى صفقة انتقال حر، وهو ما فطن إليه مسئولو القلعة الحمراء ليكون القرار عودة اللاعب للقلعة الحمراء.

ويرى كثير من الخبراء أن زياد طارق سيكون واحداً من العناصر الواعدة التى تمثل مستقبل الأهلى السنوات المقبلة، لو حافظ على نفسه واجتهد فى التدريبات ولم يخرج عن النص.

زياد طارق من مواليد 2000 ويبلغ من العمر 21 عاماً، ويشغل مركز الجناح الأيمن ويمتلك موهبة متميزة، وانضم لناشئى الأهلى فى سن عشر سنوات.

واشتهرزياد طارق بلقب "أوزيل" نسبة إلى النجم الألمانى مسعود أوزيل لاعب ريال مدريد وآرسنال السابق، وكان أحد أهم المواهب فى منتخب 2000ولكن لسوء الحظ لم تكن النتائج جيدة، وخرج المنتخب من التصفيات أمام أثيوبيا.

وتعرض زياد طارق للإصابة بالرباط الصليبى من 4 سنوات، خلال أحد مباريات فريق الناشئين بالنادى الأهلي، وتم علاجه، وعاد للمستطيل الأخضر أكثر تألقًا.