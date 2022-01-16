بالأرقام.. هل يمكن لعمر كمال تعويض غياب أكرم توفيق مع منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

شارك عمر كمال عبد الواحد لاعب منتخب مصر، في مباراة غينيا بيساو في مركز الظهير الأيمن، وقدم أداء مميز في فوز الفراعنة بهدف دون رد في كأس الأمم الأفريقية.

وكان أكرم توفيق ظهير منتخب مصر هو اللاعب الأساسي قبل بداية كأس الأمم الأفريقية، ولكن تعرضه للإصابة في مباراة نيجيريا وغادر أرض، قبل أن تثبت الأشعة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وبعد التأكد من نهاية مشوار أكرم توفيق في كأس الأمم، والخسارة الكبيرة التي تعرض لها منتخب مصر بسبب غيابه، قام كارلوس كيروش بالدفع بمحمد عبد المنعم بديلًا في مباراة نيجيريا.

لم يقدم عبد المنعم أداءً مرضي للجماهير المصرية، حتى تم الدفع بعمر كمال عبد الواحد في مباراة غينيا بيساو.

ويرصد الخليج 365 أرقام عمر كمال عبد الواحد في مباراة غينيا بيساو:

الفوز بالكرة: 17 مرة

تزحلقات ناجحة: 2

اعتراض ناجح: 7

تغطية ناجحة: 6

خسر الكرة: مرة وحيدة

خسر الكرة تحت الضغط: مرة وحيدة

استقبال الكرة: 44 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: 11 منهم 4 ناجحة بنسبة 36%

التمريرات الطويلة: 3 منهم 2 صحيحة بنسبة 67%

التمريرات القصيرة: 47 منهم 42 صحيحة بنسبة 89%

ويرصد الخليج 365 أرقام محمد عبد المنعم في مباراة نيجيريا:

التقييم في المباراة: 4.1

الفوز بالكرة: 9 مرة

تزحلقات ناجحة: 1

اعتراض ناجح: 4

تغطية ناجحة: 4

خسر الكرة: مرة وحيدة

خسر الكرة تحت الضغط: مرة وحيدة

استقبال الكرة: 35 مرة بنسبة نجاح 100%

العرضيات: عرضيتان بنسبة نجام 0%

التمريرات الطويلة: 8 منهم 3 صحيحة بنسبة 38%

التمريرات القصيرة: 44 منهم 41 صحيحة بنسبة 93%