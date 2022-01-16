اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات اتحاد تنس الطاولة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

اعتمدت اللجنة الأولمبية نتيجة انتخابات اتحاد تنس الطاولة الجديد بعد فوز قائمة المحاسب معتز عاشور لمدة أربع سنوات مقبلة .

وأجرت الانتخابات أمس السبت في حضور ٢٦ اتحاد من اصل ٢٦ لهم يحق التصويت.

وحصد عاشور مقعد الرئاسة بعدما حصد 15 صوتاً وهو نفس ما حصل عليه نائبه حسني فؤاد فيما حصد أحمد رضا أعلى الأصوات في مقعد العضوية برصيد 20 صوت.

وجاء الثنائي رمضان عبدالله وعصام زيدان في المركز الثاني في الاصوات الإجمالية وفازا بمقعدي العضوية بحصولهما على 19 صوت ومن خلفهما محمود لاشين وأشرف عاشور.