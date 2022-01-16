كيف سخر رواد السوشيال ميديا من أول فوز لمنتخب مصر بأمم أفريقيا؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

سخر رواد السوشيال ميديا من فوز منتخب مصر أمام غينيا بيساو بعد تحقيق أول انتصار في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وفاز المنتخب على غينيا بيساو بهدف نظيف حمل توقيع النجم محمد صلاح، لتجدد آمال الفراعنة في التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة إلغاء هدف لغينيا بيساو بعد اللجوء لتقنية الفيديو التي أنقذت منتخب مصر من فقدان نقطتين بعد التبين من وجود خطأ.

وبات منتخب مصر بحاجة لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير في المباراة المقبلة أمام السودان يوم الأربعاء للتأهل كوصيف إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا.