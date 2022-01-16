بالأرقام.. كيف تحسن أداء منتخب مصر أمام غينيا بيساو بعد الهزيمة من نيجيريا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

استطاع منتخب مصر من تحقيق الفوز الأول له بكأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون، على منتخب غينيا بيساو بهدف دون رد، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وكان المنتخب الوطني تلقى الهزيمة من منتخب نيجيريا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الأمم الأفريقية.

وقدم منتخب مصر أداء ضعيف أمام منتخب نيجيريا، بسبب تشكيل كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، وسبب تغيير بعض مراكز اللاعبين وهذا ظهر في ضعف المحاولات على مرمى الخصم.

تحقيق الفوز على منتخب غينيا بيساو ليس السبب الرئيسي في تحسن الأداء، ولكن التشكيل ومشاركة كل لاعب في مركزه أدى إلى تحسن مستوى الفراعنة في المباراة.

ويأتي منتخب مصر في المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما يتصدر منتخب نيجيريا قمة المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل رسميًا إلى دور الـ16، فيما يستاوى منتخبي غينيا بيساو ونيجيريا بقطة لكل منهما.

ويرصد الخليج 365 أرقام منتخب مصر في مباراتي نيجيريا وغينيا بيساو:

مصر أمام نيجيريا:

ركنيات: 3

محاولات: 4 منهم 2 ناجحة نسبة 50%

الأهداف المتوقعة: هدف

خلق الفرص: 2

الاستحواذ: 55%

التمريرات: 477 منهم 379 ناجحة بنسبة 79%

العرضيات: 10 منهم 0 ناجح بنسبة 0%

المراوغات: 7 منهم 4 ناجحين بنسبة 57%

الفوز بالكرة: 113 مرة

خسارة الكرة: 39 مرة

مصر أمام غينيا بيساو:

ركنيات: 8

محاولات: 17 منهم 3 ناجحة بنسبة 18%

الأهداف المتوقعة: 1.77 هدفًا

خلق الفرص: 15

الاستحواذ: 61%

التمريرات: 465 منهم 383 ناجحة بنسبة 82%

العرضيات: 31 منهم 7 ناجحين بنسبة 23%

المراوغات: 9 منهم 5 ناجحين بنسبة 56%

الفوز بالكرة: 85 مرة

خسارة الكرة: 27 مرة