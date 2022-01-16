"ماما بالدي جعل الفراعنة يرتعدون".. صحف غينيا بيساو تهاجم الڤار بعد الخسارة من منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



أهتمت صحف غينيا بيساو بخسارة منتخب بلادها من منتخب مصر 0-1 في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت في الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.

وتحت عنوان "صلاح حرر مصر" قالت صحيفة " أفريكا فوت" إن محمد صلاح أعاد مصر وحررها من أثار الهزيمة من نيجيريا في الجولة الإفتتاحية حيث لم يستغرق الأمر أقل من دقيقتين للملك المصري لإظهار كل بصمته بتسديدة من خارج منطقة الجزاء كانت سترتد للمرة الرابعة من القائم!

وأبرزت الصيحفة "الهدف الأبيض" الذي سجله ماما بالدي وقالت "ماما بالدي جعل الفراعنة يرتعدون وسجل هدف التعادل بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة ، لكن حكم الفيديو المساعد ألغى الهدف في قرار قاس من شأنه أن يسبب الكثير من الجدل".

وأعترفت صحيفة "اوديموكراتاجب" بسيطرة منتخب مصر في الشوط الأول وقالت إن المصريين أظهروا منذ البداية خطورة بالغة وسنحت لهم فرصتين لتسجيل الأهداف وهو ما تحقق في الشوط الثاني مما وضع منتخب بلادهم في مهب الريح وبات مهدداً بتوديع البطولة.

ووصف موقع "راديوجوفيم" أن منتخب بلاده خسر المبارة الأكثر جدلاً في البطولة معتبراً قرار الحكم بإلغاء هدف ماما بالدي خاطئاً.

ويتصدر منتخب نيجيريا المجموعة برصيد 6 نقاط وخلفه منتخب مصر برصيد 3 نقاط وخلفه السودان وغينيا ولكل منهما نقطة قبل مباريات الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر والسودان ونيجيريا وغينيا يوم الأربعاء المقبل، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتاج المنتخب المصري للفوز دون الدخول في أي حسابات، في ظل امتلاكه ثلاث نقاط يحتل بها المركز الثاني.