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بالفيديو.. شاهد هدف صلاح أمام غينيا بيساو واحتفال الشناوي بزاوية مختلفة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

قاد محمد صلاح منتخب مصر للفوز على غينيا بيساو خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة المقامة حاليا في الكاميرون.

ويدين المنتخب المصري بالفضل في هذا الفوز لمحمد صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69 من اللقاء بتسديدة على الطائر بعد تمريرة متقنة من عمرو السولية.

ورصدت عدسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" هدف محمد صلاح من زاوية مختلفة، بالإضافة إلى احتفال محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب الذي تألق في حماية عرينه.

وحصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، ليجدد آماله في بلوغ دور الـ16.

هدف صلاح

احتفال الشناوي

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محمد يوسف

محمد يوسف

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