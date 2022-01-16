بعثة منتخب مصر تتوجه إلى ياوندي استعدادا للقاء السودان في كان 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تتوجه ظهر اليوم الأحد، بعثة منتخب مصر إلى العاصمة ياوندي للقاء المنتخب السوداني يوم الأربعاء المقبل في ختام مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يكتفي الجهاز الفني اليوم بتدريبات استشفائية لدى الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبًا مساء أمس السبت فور نهاية مباراة غينيا بيساو شارك فيه اللاعبون الذين لم يشاركوا في اللقاء أو شاركوا في جزء منها.

ويتحدد اليوم الموقف الطبي لمحمود حمدي "الونش" على ضوء الأشعة التي سيجريها فور الوصول إلى ياوندي، فيما يواصل أحمد فتوح برنامجه العلاجي ولم يتحدد بعد موقفه من المشاركة الجماعية.