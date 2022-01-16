جائزة ذا بيست.. أرقام صلاح تتحدث عن نفسها في صراع الكبار

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

للمرة الثانية في غضون أربع سنوات فقط، يخوض نجم كرة القدم المصري محمد صلاح الصراع على جائزة "الأفضل" التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لأفضل لاعب على مدار العام.

ويقام حفل "ذا بيست" غدا الإثنين 17 يناير في مقر الاتحاد الدولي لكرة القدم بمدية زيوريخ في سويسرا.

ويتنافس صلاح هذه المرة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني سابقا وباريس سان جيرمان الفرنسي حاليا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.

وكان صلاح حل ثالثا خلف الكرواتي لوكا مودريتش والبرتغالي كريستيانو رونالدو في نسخة 2018 من هذه الجائزة.

ويراود الحلم صلاح في تكرار إنجاز الأسطورة الليبيري جورج ويا، الذي لا يزال الوحيد من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي سبق له التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم باستفتاء الفيفا، وكان هذا في 1995.

ورغم خروج ليفربول صفر اليدين من جميع البطولات في موسم 2020 / 2021 ، واصل صلاح تألقه وسطوعه مع الفريق بل وارتقى بمستواه تدريجيا للدرجة التي أصبح فيها هو اللاعب الذي يعتمد عليه ليفربول كثيرا في معظم المباريات.

وكان صلاح ساهم بقدر فعال في فوز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بموسم 2018 / 2019 وكذلك استعادة لقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019 / 2020 بعد غياب لمدة ثلاثة عقود عن النادي فيما خرج النادي من جميع بطولات الموسم الماضي صفر اليدين.

ورغم هذا، ظلت الأرقام والإحصائيات شاهدة على استمرار سطوع صلاح في صفوف "الريدز" حيث أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا على الأقل في الموسم لثلاثة مواسم متتالية كما كان صلاح هو هداف الفريق في كل من بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال الأوروبي بالموسم الماضي.

وأحرز صلاح 22 هدفا في الدوري الإنجليزي مقابل ستة أهداف في دوري الأبطال بالموسم الماضي، وواصل تألقه وهوايته في هز الشباك خلال الموسم الحالي وأصبح أول لاعب منذ النجم الشهير السابق آيان راش يسجل 20 هدفا على الأقل لليفربول في الموسم لخمسة مواسم متتالية.

ورغم اقتصار التقييم لجائزة الفيفا لعام 2021 على الفترة من الثامن من أكتوبر 2020 إلى السابع من أغسطس الماضي، كانت لصلاح بصمات مميزة أخرى في الأسابيع التالية ومنها استمرار غزارة أهدافه وخاصة ثلاثيته (هاتريك) في مرمى مانشستر يونايتد والتي قاد بها ليفربول للفوز الساحق 5 / صفر في استاد "أولد ترافورد" معقل مانشستر يونايتد.

ومن خلال هذه الأهداف الثلاثة ، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يهز شباك المنافسين في عشر مباريات متتالية ، كما أصبح صلاح أكثر اللاعبين الأفارقة هزا للشباك في الدوري الإنجليزي على مدار التاريخ متجاوزا رصيد الإيفواري السابق ديدييه دروجبا الذي أحرز 104 أهداف في الدوري الإنجليزي.

وإلى جانب تألقه مع ليفربول وأهدافه المميزة التي جعلته معشوق جماهير الفريق ، والتي ضمنت له الفوز بجائزة أفضل لاعب في استفتاء المشجعين لعام 2021 وللعام الثاني على التوالي، استأنف صلاح مسيرته الرائعة مع المنتخب المصري (أحفاد الفراعنة) في مارس الماضي بعدما أبعدته ظروف تفشي الإصابات بفيروس كورونا عن صفوف الفريق لبعض الوقت.

وتصدر صلاح قائمة هدافي الفراعنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا كما اجتاز رصيد النجم السابق حسن الشاذلي (42 هدفا) مع منتخب مصر ليصبح في المركز الثاني بقائمة هدافي الفريق على مدار التاريخ خلف النجم السابق حسام حسن الذي سجل 68 هدفا للفراعنة.

وشهد عام 2021 تتويج صلاح بالعديد من الجوائز الفردية منها جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي باستفتاء هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" وجائزة القدم الذهبية وجائزة رابطة مشجعي اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في إنجلترا وجائزة أفضل لاعب في ليفربول في الموسم الماضي في استفتاء لاعبي الفريق وجائزة أفضل لاعب في ليفربول بالموسم الماضي في استفتاء مشجعي الفريق.