شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية "رمانة ميزان" الفراعنة وموزع الهدايا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبت عمرو السولية، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه لا غنى عنه فى التشكيل الأساسي للفراعنة، بعد المستوى المتميز الذى قدمه أمس فى مباراة غينيا بيساو، التى أقيمت أمس بمنافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، وانتهت بفوز المنتخب بهدف نظيف سجله محمد صلاح من صناعة عمرو السولية.

واستحق السولية لقب "رمانة الميزان وموزع الهدايا"، بعدما أثبت حضوره بشكل مميز عقب عودته من الإصابة التى غيبته عن مباراة نيجيريا الأولى فى المجموعة والتى خسرها الفراعنة بهدف نظيف.

ومع عودة السولية استعادت مصر السيطرة على وسط الملعب وأحكمت قبضتها على زمام المباراة، ولولا القائم لكانت مصر تفوقت بثلاثة أهداف على الأقل على غينيا بيساو.

عمرو السولية من أكثر اللاعبين مشاركة فى صناعة الأهداف مع كيروش، برصيد 4 أهداف، وبشكل عام شارك عمرو السولية مع المنتخب الوطني في 40 مباراة، سجل خلالها هدفاً وصنع 4 أهداف أخرى لزملائه.

وشهدت الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في المستوى الفني للسولية، سواء مع الأهلي أو المنتخب، حيث أصبحت الأهداف التي يقوم بصناعتها ذات ماركة خاصة مدونة بإسم السولية، كان أبرزها الهدف الذي صنعه لمحمد شريف في مباراة الزمالك خلال مباراة الدوري التي انتهت بفوز الأهلي بخماسية مقابل 3 أهداف، حيث عرفت المهارة التي استخدمها السولية في تلك المباراة بـ "رابونا"، كما صنع السولية هدفاً مميزاً لمحمد صلاح في مباراة غينيا بيساو بعرضية أكثر من مميزة لم تخطئ طريقها إلى الشباك بعد توجيه محمد صلاح.