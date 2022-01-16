شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الوهاب يقود سلة الزمالك أمام الأهلى فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتولى ياسر عبد الوهاب، مدرب فريق سلة الزمالك، قيادة الفريق أمام الأهلى فى مباراة القمة، المقرر لها غدا الاثنين، فى الجولة الحادية عشرة من بطولة الدورى السوبر، لعدم وصول المدرب الجديد الذى سيقود الفريق الفترة المقبلة خلفا لليونانى فانجيليس انجيليو .

ومن المقرر أن يصل المدرب الأمريكى ويليام فويت إلى القاهرة غداً لعقد جلسة مع مسئولى الزمالك والاتفاق على قيادة الفريق خلفا للمدرب اليونانى، الذى رحل فى ظل سوء نتائجه مع الفريق الأبيض.

المدرب الأمريكى كان من المقرر وصوله الجمعة إلا أنه تأجل إلى الاثنين، وبذلك لن يقود الفريق فى قمة الدورى المقرر لها الاثنين أيضا أمام الأهلى، على أن يعاون عبد الوهاب فى قيادة الفريق بالقمة، سمير جودة المردب المساعد .

ويخوض الفريق تدريباته اليوم على صالة النادى استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها الاثنين، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدورى السوبر.