شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُعيد فتح ملف تدعيم الدفاع خلال يناير.. ومدافع المنتخب فى الصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسببت إصابة بدر بانون الأخيرة مع منتخب المغرب ببطولة الأمم الأفريقية فى إعادة تفكير الأهلي فى ضم مدافع جديد للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية خلال يناير الجاري.

الأهلي كان قد أغلق ملف ضم مدافع جديد فى يناير الحالي ولكن بعد إصابة بدر بانون واحتمالية غيابه ما يقرب من شهر ونصف، وربما تزيد مدة الغياب أكثر من ذلك بسبب تداعيات إصابة الدولي المغربي من إصابة فيروس كورونا، بدأ الأهلي يُفكر فى تدعيم الدفاع.

ويرى مسئولو الأهلي أن الإصابات تضرب خط الفريق الفترة الماضية بشكل واضح، حيث فقد الأهلي أكثر من نجم مؤثر آخرهم أكرم توفيق الذى أُصيب بقطع فى الرباط الصليبي خلال أمم أفريقيا الحالية، كما أن جائحة كورونا تحرم الفريق من بعض اللاعبين فجأة وقبل المباريات.

وأمام هذه التداعيات بدأ الأهلي تراجع عن فكرة عدم ضم مدافعين جدد ويدرس حالياً ضم مدافع جديد وظهر على السطح اسم محمد عبد المنعم مدافع الأحمر المُعار لنادى فيوتشر الذي يقدم عروضا جيدة الفترة الماضية مع نادى فيوتشر ومع منتخب مصر فى كأس العرب قبل أسابيع وحالياً فى أمم أفريقيا بالكاميرون.

ويرغب الأهلي فى استعادة محمد عبد المنعم من فيوتشر فى يناير وليس نهاية الموسم كما ينص عقد الإعارة.

ويضم خط دفاع الأهلي حالياً كلاً من بدر بانون، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، وأيمن أشرف.