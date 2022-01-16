الامارات | كوتينيو يصعق مانشستر يونايتد في 4 دقائق.. وقناة إنجليزية تغضب المشجعين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن كوتينيو يصعق مانشستر يونايتد في 4 دقائق.. وقناة إنجليزية تغضب المشجعين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت مباراة مانشستر يونايتد ومضيفه أستون فيلا أمس ضمن الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، أحداثا غريبة، أولها غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن فريقه، وتوهج البرازيلي كويتينيو المعار من برشلونة إلى أستون فيلا في ظهوره الأول.

وكانت اللقطة الأبرز، حين أقدمت قناة "سكاي سبورت" بقطع بث المباراة في الدقائق الأخيرة، حين كانت النتيجة 2-2، وقامت بعرض مجموعة من الإعلانات، الأمر الذي وصفته صحيفة "ذي الصن" البريطانية بأنها كانت لحظات صادمة جدا لمشجعي الفريقين، خاصة وأنهم لا يعرفون ماذا حصل. وشددت على أن غضبا واسعا من القناة ظهر من خلال تغريدات المشجعين، فسارعت القناة بعد ذلك بإصدار بيان تعتذر فيه، وقالت إن ما حصل نتيجة خلل فني.

وشهدت المباراة تألقا كبيرا للبرتغالي برونو فيرنانديز، حيث تقدم لفريقه بهدفين في الدقيقتين 6 و67. وفي الشوط الثاني، قام مدرب أستون فيلا، نجم ليفربول السابق جيرارد، بالدفع بزميله السابق، والقادم من برشلونة، كوتينيو، بديلا في أول ظهور له في الدقيقة 68، ولم يخيب آمال مشجعي أستون فيلا، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله زميله ياكوب رامسي في الدقيقة 77، قبل أن يعود ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 81، أمام حسرة كبيرة لفريق مان يونايتد، الذي عمق هذا التعادل من محنته في الدوري هذا الموسم.

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