أبرز ما قاله ديوكوفيتش حول استبعاده من أستراليا المفتوحة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

قررت المحكمة الاتحادية في أستراليا تأييد قرار وزارة الهجرة في البلاد بإلغاء تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، ومن ثم، ترحيله وعدم مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة.



وأصدر ديوكوفيتش بيانا قال فيه: "سأحتاج بعض الوقت للراحة والتأمل فيما حدث خلال الأيام الماضية وصولا لقرار المحكمة اليوم الأحد".

وتابع: "أنا محبط وحزين للغاية لتأييد قرار إلغاء التأشيرة ومن ثم، عدم القدرة على المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس".

وأضاف: "ومع ذلك، أحترم قرار المحكمة، وسأتعاون مع السلطات فيما يخص مسألة ترحيلي من أستراليا في الساعات القليلة المقبلة".

وأردف: "أطلب من الجميع التركيز على بطولة أستراليا للتنس، ونسيان ما حدث، وأتمنى للجميع التوفيق في هذه البطولة".

وأتم: "أتقدم بالشكر لعائلتي ولكل الداعمين لي على وقوفهم بجواري خلال الأيام الصعبة الماضية".

وكانت القصة بدأت، حينما قررت الحكومة الأسترالية، إلغاء تأشيرة دخول ديوكوفيتش لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، لعدم حصوله على لقاح فيروس كورونا، قبل أن يحصل النجم الصربي على حكم قضائي بصحة إجراءات التأشيرة ومشاركته في البطولة.

لكن أليكس هوك، وزير الهجرة الأسترالي، ألغى تأشيرة نوفاك ديوكوفيتش، رغم قرار المحكمة، مستندا إلى بند في القانون يتيح له ذلك.

ديوكوفيتش لجأ مجددا للطعن أمام المحكمة الاتحادية الأسترالية، لكنها أيدت هذه المرة قرار الحكومة، ليتم استبعاد النجم الصربي نهائيا من المنافسات، علما بأنه هو حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بواقع 9 ألقاب.