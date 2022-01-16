شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آمال المنتخب المصري بالتأهل إلى الدور المقبل لكأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

انتعشت آمال المنتخب المصري بالتأهل إلى الدور المقبل لكأس الأمم الإفريقية بعد فوزه على غينيا بيساو السبت، إلا أن أمر تصدر ترتيب المجموعة الرابعة يبقى معقدا بالنسبة لـ"الفراعنة".



ويدين المنتخب المصري بالفضل في الفوز لقائده محمد صلاح الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة بتسديدة قوية بيسراه في الدقيقة الـ69 من عمر اللقاء، ضمن إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات للبطولة القارية على استاد "جاروا".

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف المجموعة مع أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث من المجموعات الستة.

كما أن الترتيب النهائي في المجموعة حسب اللائحة، يحسم حال تساوي النقاط بفارق الأهداف وليس المواجهات المباشرة.

وعن حظوظ المنتخب المصري في التأهل للدور ثمن النهائي للبطولة بفوز أمام غينيا بيساو وخسارة أمام نيجيريا 0-1 الثلاثاء الماضي، هناك 3 سيناريوهات نستعرضها وإياكم:

صدارة المجموعة

ليضمن منتخب مصر صدارة مجموعته الرابعة، يحتاج للفوز على السودان بفارق 3 أهداف وخسارة نيجيريا أمام غينيا بيساو في الجولة المقبلة.

وصافة المجموعة

ويحتاج "الفراعنة" إلى الفوز على السودان أو التعادل على الأقل، بغض النظر عن نتيجة غينيا بيساو أمام نيجيريا.

التأهل ضمن أفضل ثالث

في حال خسارة منتخب مصر أمام السودان وخسارة غينيا بيساو أو تعادلت مع نيجيريا فعندها يرشح الفراعنة للتأهل كأفضل ثالث حسب معايير لائحة البطولة والتي تندرج تحت عدة نقاط:

1- أفضل عدد من النقاط.

2- فارق الأهداف.

3- صاحب أكبر عدد من الأهداف المسجلة.

4- قرعة يتم تنظيمها بمعرفة لجنة كافة المنظمة للبطولة.

ترتيب منتخبات المجموعة الرابعة بعد نهاية الجولة الثانية:

1- نيجيريا برصيد 6 نقاط.

2- مصر برصيد 3 نقاط.

3- غينيا بيساو نقطة واحدة.

4- السودان نقطة واحدة.

وتستضيف الكاميرون النسخة الـ33 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بكرة القدم بالفترة بين 9 يناير الجاري و6 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، ويتأهل إلى الدور المقبل (دور الـ16) متصدر ووصيف كل من المجموعات الست بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.