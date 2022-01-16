كيروش: اللي شايف إن أمم إفريقيا فيها منتخب سهل مش بيفهم.. وصلاح: فوزنا على غينيا وضعنا في مكاننا الطبيعي

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكد البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني، أن بطولة أمم إفريقيا لا يوجد بها منتخب سهل، مضيفا: "اللي شايف غير كده مش بيفهم كورة".

وأضاف كيروش، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "سعداء بالفوز على غينيا بيساو، و نهدي الفوز للجماهير المصرية بعد أيام من التوتر"، موضحا: "الفريق الذي صنع فرصا أكثر هو من فاز بكل تأكيد، هناك مستوى رائع ظهر به اللاعبون، وهذا هو المستوى الذي نريده وذلك بعكس مباراة نيجيريا".

وأشار المدرب البرتغالي، إلى أنه واجه سوء حظ كبير أمام غينيا بيساو، قائلا: "كان من الممكن أن نسجل أكثر، ولكن لسوء الحظ الكرة اصطدمت 3 مرات في القائم".

صلاح: فوزنا على غينيا وضعنا في مكاننا الطبيعي

من جانبه، قال محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، إن كل المباريات في البطولة صعبة؛ لأن الكرة الإفريقية تغيرت، ولم تعد هناك منتخبات كبرى وأخرى صغرى، وهو ما يجعل كل المباريات متقاربة المستوى.

وأكد صلاح، في تصريحات إعلامية، أن الفوز الذي تحقق علي حساب غينيا بيساو بهدف نظيف، وضع المنتخب المصري في مكانه الطبيعي، بعد الإخفاق في مباراة الافتتاح أمام نيجيريا.

وأضاف محمد صلاح إنه متفائل بالمباريات المقبلة للمنتخب في البطولة، خاصة أن الجهاز الفني واللاعبين يضعون أمامهم الصعوبات، ويتم حلها سريعا، منعا لتأثيرها على المنتخب.