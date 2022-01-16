شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تتوجه إلى ياوندى استعدادا لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه بعثة المنتخب الوطني ظهر اليوم إلى العاصمة ياوندى لمواجهة المنتخب السوداني الأربعاء المقبل، فى ختام مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات الأمم الأفريقية.

ومن المقرر أن يكتفي الجهاز الفني اليوم بتدريبات استشفائية لدى الوصول إلى مقر البعثة على أن يستأنف تدريباته غدًا استعدادًا للمباراة.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبًا مساء أمس فور نهاية المباراة شارك فيه اللاعبون الذين لم يشاركوا فى مباراة الأمس أو شاركوا فى جزء منها.

ويتحدد اليوم الموقف الطبي لمحمود حمدي "الونش" على ضوء الآشعة التي سيجريها فور الوصول إلى ياوندي، فيما يواصل أحمد فتوح برنامجه العلاجي ولم يتحدد بعد موقفه من المشاركة الجماعية.

وفاز الفراعنة امس بهدف أمام غينيا بيساو فى الجولة الثانية من دور المجموعات أحرزه محمد صلاح.