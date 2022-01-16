شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحضر حفل أفضل لاعب فى العالم إلكترونيا بعد تعذر سفره لزيورخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد الفراعنة، لن يسافر إلى مدينة زيورخ السويسرية، لحضور حفل جوائز الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والذي من المقرر أن يقام غدا الإثنين الموافق 17 يناير الجاري، في مقر الاتحاد بمدينة زيورخ السويسرية.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: محمد صلاح لن يسافر إلى حفل "ذا بيست" ولن تكون هناك طائرة خاصة لنقله من الكاميرون، ولذلك سيحضر الحفل إلكترونياً عبر التطبيقات المختلفة نظراً لصعوبة سفره في ظل مشاركته مع المنتخب بكأس أمم أفريقيا".

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على الفوز الصعب الذي حققه المنتخب الوطني ضد غينيا بيساو بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد "رومدي أدجيا" ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".

وكتب الحساب الرسمي لـ فيفا عبر موقع تويتر: "من غيره؟ محمد صلاح يقود منتخب مصر إلى فوزه الأول في كان 2021".

وسجل محمد صلاح الهدف الوحيد للفراعنة في الدقيقة 69 بعد استقبال عرضية متقنة من عمرو السولية في خلف دفاع غينيا بيساو وسددها مباشرة بيسراه لتمر على يسار الحارس وتسكن الشباك.