تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 يناير 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم الأحد 16 يناير/ كانون الثاني 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية، إلى جانب نهائي كأس السوبر الإسباني.



فضلا عن ذلك، تستكمل منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي انطلقت في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير/ شباط 2022.

يواجه أتليتك بلباو، نظيره ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني والذي يقام في المملكة العربية السعودية، مساء يوم الأحد.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة والنسف مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي والثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة المرتقبة بين بلباو وريال مدريد عبر قناة SSC السعودية، ومنصة شاهد الإلكترونية.

يلعب منتخب غينيا، ضد نظيره المالي في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي والثالثة مساء بتوقيت القاهرة.

وستُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD Max 1" و"beIN Sports HD Max 2".

وفي إطار الجولة الثانية من مرحلة المجموعات، يلعب منتخب كوت ديفوار متصدر المجموعة الخامسة، ضد سيراليون.

وسيكون موعد المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي والسادسة مساء بتوقيت القاهرة.

المباراة بين كوت ديفوار وسيراليون ستنقل على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports HD Max 2".

يسعى منتخب تونس لتعويض خسارته في الجولة الأولى، حين يلاقي موريتانيا في الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

اللقاء ينطلق في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساء بتوقيت أبوظبي والخامسة مساء بتوقيت تونس.

ويُسدل الستار على مباريات اليوم في البطولة بمواجهة تجمع بين الجزائر وغينيا الاستوائية، حيث يبحث المنتخبان عن الفوز الأول.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت أبوظبي والثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

وستُنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي "beIN Sports HD Max 1" و"beIN Sports HD Max 2".

يعود ليفربول لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب أسبوعين، يوم الأحد بمواجهة برينتفورد في ملعب أنفيلد بالجولة 22 من المسابقة.

المباراة تنطلق في تمام الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يسعى فريق روما، لتصحيح المسار، حينما يلعب ضد نظيره كالياري في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي.

هذا اللقاء سيبدأ في الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي والسابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتبث المباراة عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية في موقع "يوتيوب".

يستضيف فريق أتالانتا، نظيره إنتر ميلان في الجولة الـ22 من الدوري الإيطلاي.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 10:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 11:45 مساء بتوقيت أبوظبي و9.45 مساء بتوقيت القاهرة

وينتظر أن تنقل المباراة عبر قناة رابطة الدوري الإيطالي الرسمية في موقع "يوتيوب".

وبالانتقال إلى كأس رئيس دولة الإمارات، يواجه فريق الشارقة، نظيره شباب الأهلي في ربع نهائي المسابقة.

وتقرر أن تبدأ المباراة في الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساء بتوقيت أبوظبي.

وستنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية.