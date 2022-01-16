شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لإنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق للعلاج فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو الأهلى الزمن لإنهاء إجراءات سفر أكرم توفيق نجم الفريق إلى ألمانيا للخضوع لجراحة الرباط الصليبى، على أن يجرى اللاعب فترة التأهيل بمركز إسباير العالمى بقطر، وكان أكرم توفيق قد عاد للقاهرة أمس، السبت، قادماً من الكاميرون بعد تعرضه للإصابة برفقة المنتخب الوطنى المشارك فى كأس الأمم الأفريقية هناك.

ويرغب أكرم توفيق فى إجراء العملية الجراحية فى أقرب وقت لبدء فترة التأهيل من الإصابة والعودة للملاعب فى أسرع وقت ممكن.

ويتحمل اتحاد الكرة تكلفة علاج أكرم توفيق من إصابة الصليبى، وفقا للائحة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، حيث أصيب اللاعب مع المنتخب خلال مشاركته أمام نيجيريا فى بطولة أمم افريقيا المقامة حاليا فى الكاميرون.