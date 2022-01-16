موسيماني: لا يجب مقارنة قوام الأهلي الحالي بجيل أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، بعد عقد مقارنة بين الأجيال والمدربين ، لافتا أن يملك فريق جيد لكن رغم ذلك لا يجب مقارنته بجيل أبو تريكة مع المدرب مانويل جوزيه.

وقال موسيماني في تصريحات عبر قناة " mbc مصر": "مؤمن بوجود فريق جيد معي الآن، لكن يجب أن نقبل أيضا أن الزمالك فريق جيد والدليل فوزه بالدوري والوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف:" يجب أن نكون حرصين عند المقارنة بين الأجيال والمدربين أيضا، فقد لعبت أمام حسن شحاته حين كنت مدربًا لجنوب إفريقيا، وكان منتخب مصر وقتها لا يصدق وجيل مختلف، فلابد أن نقبل هذا".

وتابع: "جيل مانويل جوزيه مع الأهلي كان رائع، وأنا لا أملك الآن أبو تريكة وكل لاعبين القمة وقتها الذين ساعدوا منتخب مصر على التتويج بالبطولات".

وأكمل:" أملك جيل مختلف، ليس بمستوى جيل أبو تريكة لكن الكرة المصرية بها لاعبين جيدين والدليل أننا فزنا ببطولتين لدوري أبطال أفريقيا".

واستطرد:" لا استطيع أن أضع حذائي مكان مدرب الأهلي السابق مانويل جوزيه فحذاء جوزيه أكبر من حذائي".

وأتم تصريحاته:" مانويل جوزيه استمر لـ 7 سنوات مع الأهلي وأنا لم يمر على تواجدي سوى 14 شهرا فقط، واتمنى في يوم من الأيام مقابلة جوزيه لكي أتعلم منه كيف استطاع أن يكون جيل كهذا".