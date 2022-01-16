شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: كان مهم جدا إننا نتخلص من توابع ضغوط هزيمة نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وائل جمعة، مدير المنتخب الوطني، عن ارتياحه للفوز الذي حققه المنتخب الوطني مساء السبت على غينيا بيساو في الجولة الثانية من نهائيات أمم أفريقيا لحساب المجموعة الرابعة.

وقال الصخرة، عبر حسابه الشخصي على تويتر: "مبروك لمنتخبنا الفوز على غينيا بيساو.. كان مهم جدا إننا نتخلص من توابع ضغوط هزيمة نيجيريا".

وتابع مدير المنتخب الوطني: "اللعيبة أظهرت روحا وإصرارا كبيرين على الفوز والحمد لله، إن شاء الله اللي جاي يكون أحسن، وشكرا لكل من ساند ودعّم منتخب مصر وبنوعدهم إن شاء الله بمزيد من الاجتهاد".

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الدقيقة 69، ليهدي "الفراعنة" أول انتصار في البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.