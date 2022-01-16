شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور.. النني يلعب للمنتخب بسبب أرسنال.. وإمام عاشور أفضل لاعب وسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك سابقًا، أن محمد النني، لاعب وسط المنتخب، لا يقدم الإضافة للفراعنة، موضحا أن اللاعب ينضم للمنتخب بسبب تواجده في آرسنال فقط وأنه في تراجع مستمر على صعيد الأداء.

وأضاف الغندور في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "تريزيجيه وعبد الله السعيد لم يقدما الدور المنتظر منهما، وزيزو حينما ينزل بديلا يقدم المساهمة وأتمنى أن يبدأ به كيروش المباراة المقبلة لأنه مميز جدا على مرمى المنافس".

وتابع الغندور: "إمام عاشور لو حصل على الفرصة سيكون أفضل لاعب وسط، المنتخب يحتاج لاعب وسط شاب طموح قوي بدنيا، وعاشور سيقدم هذه الأدوار بكفاءة عالية لأنه لاعب مميز للغاية".

فاز المنتخب الوطني على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الدقيقة 69، ليهدي "الفراعنة" أول انتصار في البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.