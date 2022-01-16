تطوير غرفة المدربين بقطاع ناشئي الأهلي

القاهرة - سامية سيد - انتهى قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي من أعمال التطوير داخل غرفة خلع الملابس الخاصة بمدربي الفرق المختلفة، التي تأتي ضمن خطة التطوير الشاملة لكافة منشآت القطاع.

شهدت غرفة المدربين حالة من التطوير، وتم وضع طاولة للاجتماعات، كما تم وضع شاشة عرض، لكي يتمكن كل مدير فني من متابعة مباريات فريقه وتحليلها فنيًّا.

ويأتي تطوير غرفة خلع الملابس الخاصة بالمدربين، ضمن خطة تطوير منشآت قطاع الناشئين، التي تشمل غرفة خلع الملابس للاعبين، وغرفة خلع الملابس للعمال، والمبنى الإداري لقطاع الناشئين.

وأكد الكابتن خالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، أن أعمال التطوير التي شهدتها غرفة المدربين خرجت بالشكل الذي يليق باسم النادي الأهلي، وهي مرحلة أولى في خطة التطوير الشاملة لمنشآت القطاع، مشددًا على أن هذا الأمر كان من ضمن أولويات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الذي أوصى بضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في أقرب وقت ممكن.