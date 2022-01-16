شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: ابنى كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أيمن منصور، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن نجله أحمد أيمن منصور كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال للزمالك في الفترة السابقة.

وأضاف أيمن منصور، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لا يوجد عرض رسمي من الزمالك لضم نجلي، وكانت هناك مفاوضات في الفترة السابقة لكن الآن لا يوجد شىء رسمي".

وتابع: "أتمنى أن يكون أحمد أيمن في المكان الذي يليق به، لا يجب أن أمدحه لأن شهادتي فيه مجروحة، لكن كل ما يثار عن اقترابه من الزمالك مجرد اجتهادات من مواقع السوشيال ميديا".

من ناحية أخرى أكد أحمد أيمن منصور، لاعب نادي بيراميدز، أنه تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، مع اقتراب انتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال منصور، في تصريحات سابقة: "لدي عدة عروض من أندية مصرية ولدي عرض سعودي وآخر كويتي، ولكنّي أُفضِّل الدوري المصري في الوقت الحالي، والأولوية التجديد لبيراميدز".