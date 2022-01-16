عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاده والفوز على غينيا بيساو مع أسرته .. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - احتفل عصام الحضري، مدرب حراس المنتخب الوطني، بعيد ميلاده والفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية، مع أسرته.

واحتفل عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، السبت، بعيد ميلاده الـ49، بعدما سطر اسمه فى سجلات التاريخ بالكرة المصرية لاعبا، سواء مع الفراعنة أو الأندية التي لعب لها طوال رحلته الذهبية مع الساحرة المستديرة.

ويذخر تاريخ الحضرى بالعديد من الإنجازات، على رأسها رقمه القياسى ببطولات كأس العالم، بعدما أصبح أكبر لاعب سنًّا يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوما، ليحطم رقم الكولومبى فاريد موندراجون الذى كان أكبر لاعب سنا يشارك فى أى مباراة فى بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك فى مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاما وثلاثة أيام.

كانت بداية السد العالي عصام الحضري من نادي دمياط المشارك فى دورى الدرجة الثانية بمصر، وكان عاملا أساسيا فى تصعيد ناديه إلى دورى الدرجة الأولى قبل أن يستقطبه الأهلى موسم 1996.

وتُوج عصام الحضرى بطلًا لكأس الأمم الأفريقية أربع مرات مع المنتخب المصرى خلال أعوام 1998، 2006، 2008 و2010 على التوالى، حيث حمل شارة القيادة خلالها، وقدم مستوى رائعا في كأس العالم للقارات 2009 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا، خاصة في مباراة إيطاليا، حيث تصدى لأكثر من هدف من نجوم الأتزوري، حيث تحدثت عنه الصحافة العالمية وقتها.