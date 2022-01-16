شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن منصور: المنتخب يفتقد الروح والأهم أننا عبرنا منحنى صعبا أمام غينيا بيساو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن منصور، نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يفتقد الروح الانتصارية في بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس: "لم نظهر بالشكل الذي يليق بالمنتخب الوطني، لكننا كنا في منحني صعب والمنتخبات الأفريقية تطورت كثيرا، والحمد لله أننا خرجنا بنقاط المباراة الثلاثة".

وتابع منصور: "الروح هي رقم واحد في أي بطولة وبعدها تأتي الأمور الفنية، لابد أن يكون اللاعبون غيورين على قميص المنتخب، والعذر الوحيد أن مباراة غينيا جاءت بعد مباراة صعبة أمام نيجيريا".

يذكر أن المنتخب الوطني فاز على نظيره غينيا بيساو 1-0، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية، سجل هدف اللقاء الوحيد، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الدقيقة 69، ليهدي "الفراعنة" أول انتصار في البطولة.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بينما ظل منتخب غينيا بيساو في المركز الثالث، برصيد نقطة واحدة، وسيلعب منتخب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يخوض منتخب غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.