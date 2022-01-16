شكرا لقرائتكم خبر عن الشناوى: لدينا الإصرار على تحقيق الفوز والمنافسة على بطولة أمم إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد الشناوي عن سعادته بالفوز الذي حققه الفراعنة على غينيا بيساو في الجولة الثانية ببطولة أمم إفريقيا، وهو ما ساهم في عودة ثقة الجماهير في المنتخب بعد الخسارة من نيجيريا في المباراة الماضية.

قال الشناوي خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت: "قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الثاني التي حققنا خلالها المطلوب من المباراة، لاسيما أننا لم نتكن من تسجيل أهداف في الشوط الأول.

أوضح أن اللاعبين لديهم إصرار على تحقيق الفوز والمنافسة على بطولة أمم إفريقيا ، وأن الأداء سيتحسن من مباراة للأخرى.

فيما عبر عبد الله السعيد عن سعادته بالفوز وأكد أنه سعيد بالمكسب والقادم افضل للمنتخب خلال مشواره بالبطولة القارية.

أوضح أنهم عازمون على استكمال مشوارهم بالبطولة وتحقيق الفوز في المباريات القادمة.