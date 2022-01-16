فينجادا: يجب أن يبحث منتخب مصر عن الأداء وليس الحظ أمام السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، أن بعد هزيمة منتخب مصر أمام نيجريا كان الأهم هو تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام غينيا بيساو.

وفاز منتخب مصر على غينيا بيساو بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء السبت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية على ستاد أومني سبورت في جاروا الكاميرونية.

وقال فيجادا في تصريحات تلفزيونية لقناة الحياة:" ونحن نحلل الأداء يجب النظر إلى عدة عناصر، أولها عندما تنظر إلى أرقام المباراة ستجد أن منتخب مصر كان الأفضل في الاستحواذ والتمريرات والتسديدات والهجمات".

وأضاف:" الأهم هو اننا سددنا 3 كرات بين القائمين والعارضة واخيرا جاء الهدف، والشكل العام كنا أفضل من المباراة السابقة".

وتابع:" من المهم أن نقول أن هناك صعوبات في بعض الأحيان أمام غينيا بيساو، وغينيا بيسو ليس فريق ضعيف كما يعتقد البعض،ولديهم عددا من اللاعبين المحترفين في البرتغال".

وأكمل:" الآن اعتقد أن الفريق سيكون أكثر هدوء ويلعب بطريقة أفضل أمام السودان وبالتأكيد سنكون في دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا".

وتابع:" تحدث مع كيروش بعد مباراة نيجيريا ونعيش التحدي معًا، وعلينا أن نتعلم من النقد، البعض كان منصف والبعض كان غير منصف".

وأوضح، أن مواجهة نيجييريا انتهت ويجب التركيز في المستقل، وتحقيق الفوز أمام السودان والتأهل إلى دور الـ 16".

واستطرد:" من الجيد أننا سيطرنا على المباراة أمام غينيا بيساو وأتمنى أن الحظ الذي غاب عنا أمام غينيا بيساو يكون معنا أمام السودان ".

وأتم فينجادا تصريحاته:" يجب أن نبحث عن الأداء وليس الحظ، واللاعبين لديهم القدرة على القتال أمام السودان للوصول إلى دور الـ 16 بكأس أمم أفريقيا لإسعاد الجماهير المصرية".