بالفيديو.. تحية خاصة من كيروش إلى جماهير مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، مع جماهير منتخب مصر بعد تحقيق أول فوز للفراعنة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وغادر كارلوس كيروش ملعب "رومدي أدجيا" موجهًا تحية خاصة للجماهير المصرية في المدرجات بعد نهاية المباراة بفوز المنتخب على غينيا بيساو بهدف محمد صلاح في الجولة الثانية.

وجاءت التحية بمثابة اعتذار بعدما بدر من المدير الفني البرتغالي خلال المباراة الماضية أمام نيجيريا، حيث اشتبك مع أحد المشجعين في المدرجات قائلا: "تعالى درب أنت". (شاهد الفيديو والتفاصيل)

يذكر أن المنتخب جدَّد آماله في التأهل لدور الـ16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، حيث حصد أول ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري. (تعرف على فرص التأهل)

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