"خرجنا من عنق الزجاجة".. ماذا قال كيروش بعد فوز منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

تحدث البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن فوز منتخب "الفراعنة" والذي تحقق على حساب منتخب غينيا بيساو.

وتفوق المنتخب المصري من حيث النتيجة على حساب منتخب غينيا بيساو بنتيجة (1-0) في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال كيروش في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي، في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"كنا الأفضل واستحقينا الفوز، لسوء الحظ لدينا 3 كرات ارتطمت في القائم وهو شيء عادي في كرة القدم".

وأضاف :"بعد الخسارة أمام نيجيريا اللاعبون نجحوا في الخروج من عنق الزجاجة ولعبنا بطريقة جيدة أمام غينيا بيساو".

وأنهى المدرب البرتغالي تصريحاته: "اليوم بدأنا بشكل جيد ولم يكن هناك توتر، وسنتحسن من مباراة لأخرى".

وحقق المنتخب المصري الفوز الأول في مشواره الأفريقي بمرحلة المجموعات، بعد الخسارة مساء الثلاثاء الماضي على يد منتخب نيجيريا بهدف دون رد.

وأصبح المنتخب المصري في المركز الثاني برصيد (3 نقاط) بفارق (3 نقاط) عن المتصدر منتخب نيجيريا والذي حقق العلامة الكاملة بالفوز على مصر والسودان بنتيجة (1-0) و(3-1) على الترتيب.

في المقابل، يتواجد منتخب غينيا بيساو ومنتخب السودان في الترتيب الثالث والرابع برصيد (نقطة واحدة).

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مساء الأربعاء المقبل نظيره السوداني، في لقاء يسعى من خلاله منتخب "الفراعنة" لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل رسميًا لدور الـ16.