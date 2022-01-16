تعرف على فرص تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

بات منتخب مصر على أعتاب التأهل إلى دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون بعدما تضاعفت حظوظه بالفوز على منتخب غينيا بيساو (1-0) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وجدَّد المنتخب المصري آماله في التأهل إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا بفضل قائده محمد صلاح الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 69، ليحصد أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة القارية.

ويلتقي "الفراعنة" في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات مع منتخب السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما يلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا الذي ضمن التأهل رسميا كمتصدر لمجموعة مصر.

وتنص لائحة البطولة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الـ16، بالإضافة لأفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

موقف المجموعة

يتربع منتخب نيجيريا على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد فوزه على مصر والسودان في أول جولتين، ويليه منتخب مصري في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، ثم غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

ولا يستطيع منتخب مصر الوصول إلى صدارة المجموعة التي حسمها منتخب نيجيريا حتى في حالة تحقيق الفوز على السودان بالجولة الأخيرة، حيث يتفوق "النسور" على "الفراعنة" بالمواجهات المباشرة.

وكان المنتخب المصري خسر في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، فيما تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره السوداني سلبيا في الجولة الأولى.

الفوز

يكفي منتخب مصر تحقيق الفوز على السودان من أجل حجز بطاقة التأهل الثانية في المجموعة إلى ثمن نهائي أمم أفريقيا دون النظر إلى نتيجة مباراة غينيا بيساو أمام نيجيريا.

سيصبح رصيد المنتخب وقتها ست نقاط ليضمن العبور إلى دور الـ16.

التعادل يكفي

منتخب مصر يستطيع التأهل أيضا إذا تعادل مع السودان، حيث سيرتفع رصيده إلى أربع نقاط، وهو ما سيجعله متساويا في النقاط مع منتخب غينيا بيساو حال فوزه على نيجيريا، وبالتالي سترجح المواجهات المباشرة كفة "الفراعنة" للعبور إلى دور الـ16.

أما في حالة الخسارة سيفقد منتخب مصر رسميا بطاقة التأهل كوصيف، حيث سيرتفع رصيد منتخب السودان إلى أربع نقاط متفوقا على "الفراعنة" بفارق نقطة، لتنحصر بطاقة التأهل بين السودان وغينيا بيساو إذا تمكن الأخير من الفوز على نيجيريا.

وبالتالي سيتجمد رصيد منتخب مصر عند ثلاث نقاط، لينتظر ما ستسفر عنه نتائج الجولات الأخيرة من أجل أن يكون واحدًا من بين أربعة منتخبات من أصل ستة يتواجدون في المرتبة الثالثة في المجموعات إلى دور الـ16.

في حالة الوصافة

وفقًا للقرعة التي أجريت مسبقًا، فإن المنتخب المصري في حالة تأهله إلى دور الـ16 كوصيف مجموعته، ستجعله في مواجهة مباشرة متصدر المجموعة الخامسة في البطولة الأفريقية.

وتضم المجموعة الخامسة منتخبات الجزائر، كوت ديفوار، سيراليون وغينيا الإستوائية.

في حالة أفضل الثوالث

ثالث المجموعة الرابعة التي يقع بها المنتخب المصري إذا نجح في التأهل إلى الدور القادم، سيكون مرشحًا للعب أمام واحد من المنتخبين المتصدرين إما للمجموعة الأولى أو الثانية.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات: الكاميرون، بوركينا فاسو، كاب فيردي وإثيوبيا، أما المجموعة الثانية فتضم منتخبات: السنغال، غينيا، زيمبابوي ومالاوي.