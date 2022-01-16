تريزيجيه: مواجهة السودان خطوة لتحقيق "هدف مصر" بالتتويج بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد محمود حسن "تريزيجيه" جناح منتخب مصر، أن الفراعنة يخوضون منافسات كأس أمم أفريقيا بهدف التتويج بالمسابقة في النهاية.

وأشار تريزيجيه في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس، إلى أن مواجهة السودان المقبلة يجب أن تكون خطوة لمنتخب مصر نحو تحقيق اللقب.

وقال تريزيجيه: "نعد الجماهير أن القادم سيكون أفضل، هدفنا هو التتويج بكأس الأمم الأفريقية لكن كنا نريد تحقيق أول انتصار".

واختتم: "منتخب السودان محترم، سنلعب لتحقيق الفوز ونحترمهم جدًا، لكن نريد أن تكون المواجهة خطوة للفوز بالبطولة".

وحقق منتخب مصر فوزه الأول في أمم أفريقيا 2021 على حساب غينيا بيساو بهدف نظيف، قبل مواجهة السودان يوم الأربعاء القادم.