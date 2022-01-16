الإعلان عن عقوبات الجولة الأولي لكأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة، مساء اليوم السبت، عقوبات الجولة الأولى من مسابقة كأس الرابطة، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات.

وقررت رابطة الأندية المحترفة، إيقاف أحمد علاء الدين لاعب المصري مباراة واحدة، بعد الطرد الذي تعرض له خلال مشاركته أمام مصر المقاصة.

وتقرر إيقاف أحمد ياسين مدافع فاركو مباراة واحدة للطرد لسابق انذاره خلال مشاركته أمام سيراميكا كليوباترا.

وعاقبت رابطة الأندية ، نادي سيراميكا كليوباترا بغرامة مالية قدرها 25 الف جنيه، وذلك للاعتراض بصورة جماعية من الجهاز الفني والإداري.

وأصدرت الرابطة عقوبة الإيقاف ضد موروسيا ليفو لاعب الاتحاد، بعد طرده خلال مشاركته مع الفريق أمام بيراميدز.

وفي مباراة طلائع الجيش وغزل المحلة، تقرر إيقاف علي حمدي لاعب طلائع الجيش مباراتين وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وذلك للطرد العنيف.

وتلقى أحمد عفيفي لاعب غزل المحلة عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة، بسبب الطرد لسابق انذاره أمام طلائع الجيش.