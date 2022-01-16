هدف محمد صلاح يقرّب مصر من ثمن النهائي ونيجيريا تتأهل بعد هزيمة السودان

أهدى هدف محمد صلاح فوزاً ثميناً لمنتخب مصر على حساب غينيا بيساو 1-0 يوم السبت في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ضمن مسابقة كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.



وبعد أن عاند الحظ منتخب مصر في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بلا أهداف تمكن محمد صلاح من منح الفراعنة الأفضلية في الدقيقة التاسعة والستين بتسديدة على الطائر.



وبات منتخب مصر في المركز الثاني بثلاث نقاط وهو بحاجة للتعادل مع السودان على الأقل للحفاظ على الوصافة.



وحسمت نيجيريا صدارة المجموعة بست نقاط من فوزين على مصر 1-0 والسودان 3-1، فيما تحتل غينيا بيساو المركز الثالث بفارق الأهداف عن السودان صاحب المركز الأخير بنقطة واحدة.



ويعتمد معيار المواجهات المباشرة كمعيار أول للفصل بين الفرق التي تتعادل بالنقاط وفقاً لنظام البطولة.



وفي مباراة أخرى، حقق المنتخب النيجيري فوزاً ثميناً على منتخب السودان 3-1 مواجهات المجموعة الرابعة.



وسجل كل من صامويل شوكويزي (3) وتايوو أونيى (45) وموزيس سيمون (46) ثلاثية منتخب النسور فيما دوّن والي الدين خضر هدف منتخب السودان الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 70.



وحجز المنتخب النيجيري مقعداً في ثمن النهائي بتحقيقه للفوز الثاني توالياً (6 نقاط) في البطولة وذلك عقب فوزه في المباراة الأولى أمام المنتخب المصري بهدف دون رد.



ولم يفقد منتخب صقور الجديان الآمل في بلوغ الدور الثاني خاصة وأنه يملك نقطة من تعادله سلباً في المواجهة الأولى أمام غينيا بيساو.



ويواجه المنتخب السوداني في المباراة الأخيرة جاره المنتخب المصري فيما يلعب المنتخب النيجيري أمام غينيا بيساو.