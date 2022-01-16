تعرف على ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على غينيا بيساو في أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

جدد المنتخب المصري آماله في التأهل لدور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، بعدما نجح في التغلب على منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بالبطولة المقامة حالياً في الكاميرون.

أحرز هدف المباراة الوحيد النجم والقائد محمد صلاح في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز، حصد المنتخب المصري أول ثلاث نقاط له في النسخة الحالية من البطولة، ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف المنتخب النيجيري، فيما توقف رصيد منتخب غينيا بيساو عند نقطة واحدة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام السودان.

وفيما يلي ترتيب المجموعة الرابعة ببطولة كأس أمم إفريقيا:

نيجيريا = 6 نقاط

مصر = 3 نقاط

غينيا بيساو = نقطة واحدة

السودان = نقطة واحدة

وكان المنتخب المصري قد خسر في الجولة الأولى أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، فيما تعادل منتخب غينيا بيساو مع نظيره السوداني سلبياً في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخب المصري في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات مع منتخب السودان فيما يلعب منتخب غينيا بيساو مع منتخب نيجيريا.