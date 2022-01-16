برائعة السولية وصلاح.. مصر تفوز على غينيا بيساو «بهدف بشق الأنفس» في كأس أمم إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

نجح منتخب مصر في تحقيق فوز هام على منتخب غينيا بيساو بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

أحرز هدف اللقاء الوحيد لمنتخب مصر النجم والقائد محمد صلاح في الدقيقة 69 من الشوط الثاني، بعد تمريرة سحرية من عمرو السولية، ليضعها مباشرة بيساره في مرمى غينيا بيساو.

ودخل المنتخب المصري المباراة بقوة كبيرة، حيث حرم القائم الأيسر محمد صلاح من تسجيل الهدف الأول بعد تصديه لتسديدته القوية الأرضية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 17، حرم القائم الأيسر منتخب مصر من التسجيل للمرة الثانية، بعدما سدد المهاجم مصطفى محمد الكرة بيمناه لتصطدم بالقائم الأيسر.

وفي الدقيقة 74، حرم القائم منتخب مصر من هدف جديد، بعدما تلقى زيزو عرضية متقنة من عمر كمال، الذي سدد من لمسة واحدة في القائمة الأيسر لحارس غينيا بيساو.

وتم إلغاء هدف لمنتخب غينيا بيساو في الدقيقة 82 بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي الخطأ على المهاجم "ماما بالدي" ضد عمر كمال عبدالواحد لاعب المنتخب المصري.

وبهذا الفوز، يرتقي المنتخب المصري للمركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر المنتخب النيجيري برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب غينيا بيساو المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، ويأتي السودان في المركز الرابع بنقطة وحيدة ايضاً.

ودخل المنتخب المصري المباراة بتشكيل جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية، محمد النني، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمد عبد المنعم، حمدي فتحي، محمود حسن "تريزيجيه"، إمام عاشور، محمد شريف، رمضان صبحي، محمود علاء، أحمد سيد "زيزو"، مروان داوود، مروان حمدي.

فيما دخل منتخب غينيا بيساو المبارة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جوناثان مينديز.

خط الدفاع: جيفرسون إنكادا، أوبا سانجانتي، سوري مانيه، فالي كاندي.

خط الوسط: كامارا، جورجي برايما نوجويرا، موريتو كاساما.

خط الهجوم: ماما بالدي، ستيف أمبري، بيكيتي