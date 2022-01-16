شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز عمار وطاهر وعبد القادر لمواجهة الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الجهاز الفني للأهلي على تجهيز الثلاثي عمار حمدي وطاهر طاهر وأحمد عبد القادر، ليكونوا متاحين للمشاركة في مباراة الإسماعيلي يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، بعدما غاب الثلاثي عن مباراة الفريق الأحمر السابقة ضد الجونة بالجولة الأولى للبطولة.

وطلب موسيماني وضع برنامج خاص للثلاثي عمار وطاهر وعبد القادر حتى يكونوا جاهزين للاستعانة بهم في مباراة الإسماعيلي، في ظل رغبته في تجهيز كل اللاعبين البدلاء للمشاركة في المباريات القادمة، تحسبا للاستعانة بهم في بطولة كأس العالم للأندية أو دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى أكثر من نادٍ اهتمامهم بالحصول على خدمات لاعبي الأهلي الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ظهورهم بمستوى جيد خلال مشاركتهم فى مباراة الجونة الأخيرة ببطولة كأس الرابطة التى انتهت بالتعادل السلبي، وتقديم مستويات مميزة فى المباراة التى شهدت ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب.

وشهدت مباراة الجونة ظهور أكثر من لاعب شاب فى الأهلي بمستوى جيد، مثل زياد طارق وعبد الرحمن مانو ومحمد المغربي ومصطفى شوبير ومحمد نصير، خاصة أنهم لم يسبق لهم المشاركة مع الفريق الأحمر، لاسيما مع صعوبة الحصول على فرصة المشاركة في المباريات الرسمية في وجود هذا الكم الكبير من اللاعبين.

ولا يمانع مسئولو النادي الأهلي فى خروج لاعبيه الشباب للإعارة من أجل اكتساب الخبرات الكافية والحصول على فرصة مشاركة أكبر خارج القلعة الحمراء، من أجل العودة للأهلي بشخصية مختلفة وتقديم الإضافية للفريق الأحمر على غرار ما حدث مع أكثر من لاعب مثل أحمد عبد القادر وعمار حمدي وأكرم توفيق ومحمد شريف وصلاح محسن.