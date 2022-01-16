شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا، ومنتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غداً استعداداً لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا.

تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا

تأكد غياب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر عن صفوف الفراعنة فى المباراة القادمة أمام السودان بثالث مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

منتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غداً استعداداً لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم، غدا الأحد، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى، استعداداً لمواجهة السودان الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة

ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استمرار استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق من مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، لرغبة الجهاز الفنى فى مواصلة الاعتماد على اللاعبين الناشئين.

شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

طاقم حكام مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة تونس وموريتانيا بأمم أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام مصري بقيادة محمود البنا لإدارة مواجهة موريتانيا وتونس المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2021 الذى يقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

شباب الأهلي على رادار أندية الممتاز بعد تألقهم فى كأس الرابطة

أبدى أكثر من نادٍ اهتمامهم بالحصول على خدمات لاعبي الأهلي الشباب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد ظهورهم بمستوى جيد خلال مشاركتهم فى مباراة الجونة الأخيرة ببطولة كأس الرابطة التى انتهت بالتعادل السلبي، وتقديم مستويات مميزة فى المباراة التى شهدت ظهور عدد كبير من اللاعبين الشباب.

كارتيرون يعنف لاعبي الزمالك بعد التعادل مع إنبي فى كأس الرابطة

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مع لاعبيه عقب مباراة انبي التي أقيمت أمس فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.