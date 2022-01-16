7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 15 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، أبرزها: منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف محمد صلاح ويحقق فوزه الأول بأمم إفريقيا، ومنتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غداً استعداداً لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا.

منتخب مصر يهزم غينيا بيساو بهدف محمد صلاح ويحقق فوزه الأول بأمم إفريقيا

حقق منتخب مصر فوزه الأول ببطولة أمم إفريقيا بعد تغلبه على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".

تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا

تأكد غياب أحمد فتوح لاعب منتخب مصر عن صفوف الفراعنة فى المباراة القادمة أمام السودان بثالث مواجهات دور المجموعات فى بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

منتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غداً استعداداً لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا

تتوجه بعثة المنتخب الوطنى لكرة القدم، غدا الأحد، إلى العاصمة الكاميرونية ياوندى، استعداداً لمواجهة السودان الأربعاء المقبل فى الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

تضاؤل فرص مشاركة حسين الشحات مع الأهلى أمام الإسماعيلى فى كأس الرابطة

ينوى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، استمرار استبعاد حسين الشحات لاعب الفريق من مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة، لرغبة الجهاز الفنى فى مواصلة الاعتماد على اللاعبين الناشئين.

شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

طاقم حكام مصرى بقيادة محمود البنا لإدارة مباراة تونس وموريتانيا بأمم أفريقيا

اختار الاتحاد الأفريقي طاقم حكام مصري بقيادة محمود البنا لإدارة مواجهة موريتانيا وتونس المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد، الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2021 الذى يقام بالكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير.

كارتيرون يعنف لاعبي الزمالك بعد التعادل مع إنبي فى كأس الرابطة

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مع لاعبيه عقب مباراة انبي التي أقيمت أمس فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.