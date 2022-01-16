شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 15 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 15 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة، وكارتيرون يعنف لاعبي الزمالك بعد التعادل مع إنبي فى كأس الرابطة.

شيكابالا يعود لتدريبات الزمالك استعدادا لمواجهة فاركو بكأس الرابطة

شارك محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي.

كارتيرون يعنف لاعبي الزمالك بعد التعادل مع إنبي فى كأس الرابطة

تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، مع لاعبيه عقب مباراة انبي التي أقيمت أمس فى الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تقسيمة للبدلاء فى تدريب الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة فاركو