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حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 1 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا، ومنتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غدًا استعدادًا لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا.

تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا

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منتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غداً استعداداً لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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