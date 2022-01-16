شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 15 / 1 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا، ومنتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غدًا استعدادًا لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا.

تأكد غياب فتوح أمام السودان فى أمم أفريقيا

منتخب مصر يتوجه إلى ياوندى غداً استعداداً لمواجهة السودان فى أمم أفريقيا

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