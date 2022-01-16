شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة مصر وغينيا بيساو فى أمم أفريقيا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتص منتخب مصر فوزا صعبا الأول ببطولة أمم إفريقيا بعد تغلبه على نظيره غينيا بيساو بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد رومدي أدجيا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021، ليحصد الفراعنة أول ثلاث نقاط في مشواره ببطولة "كان 2021".

بدأ منتخب مصر المباراة بنشاط هجومي ووصلت الكرة إلى محمد صلاح في الدقيقة الثانية من عمر المباراة سددها من خاترج منطقة الجزاء لترتطم بالقائم وتتحول إلى ركلة مرمى، وشن صلاح هجمة ثانية في الدقيقة الثامنة وتوغل في منطقة جزاء بيساو، ولكن دفاع الخصم نجح في إبعاد الكرة من أمام صلاح، فيما سدد ستيف امبري لاعب غينيا بيساو تصويبة مباشرة على مرمى الشناوي في الدقيقة التاسعة ولكن مرت أعلى العارضة.

وتحصل منتخب غينيا بيساو على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 11 نتيجة عرقلة لاعب بيساو من قبل عبد الله السعيد وسددها كاندي مباشرة على مرمى الشناوي ولكن مرت بسلام أعلى العارضة، فيما هدد مصطفى محمد مرمى بيساو في الدقيقة 17 بعد استقباله تمريرة سحرية من عمر مرموش داخل منطقة الجزاء ولكن تصدى لها حارس الخصم وحاول منتخب مصر استكمال الهجمة ولكن استبسال دفاع غينيا بيساو حال دون ذلك.

وحاول منتخب مصر اختراق دفاع غينيا بيساو ولكنه لم يتمكن من ذلك في أول نصف ساعة في الوقت الذي اعتمد فيه الأخير على المرات المرتدة والثابتة لتهديد مرمى الفراعنة ومحاولة تسجيل هدف التقدم.

وتحصل محمد صلاح على ركلة حرة مباشرة نتيجة عرقلة محمد صلاح في الدقيقة 31 من قبل جيمرسون لاعب غينيا بيساو ولكن الحكم اكتفى بالانذار رغم أنها فرصة انفراد محققة، في الوقت الذي اعترض فيه لاعبي منتخب مصر على قرار الحكم وطالبوه باشهار الكارت الأحمر والعودة لحكام الفار.

وسدد عبد الله السعيد الركلة الحرة على المرمى مباشرة ولكنها ارتطمت بالحائط البشري وارتدت للاعبي الفراعنة ووصل تإلى محمد صلاح الذي سددها ولكنها خارج المرمى، واستمرت محاولات الفراعنة في الدقيقة 35 من مصطفى محمد الذي لعب رأسية ولكنها مرت بعيدا عن الثلاث خشبات.

وهدد محمد صلاح مرمى غينيا في الدقيقة 38 بعدما استلم تمريرة رائعة من مرموش وحاول تسديدها بالمرمى ولكنها وضع مدافع غينيا قدمه وتتحول بعيدا عن المرمى، واستمرت خطورة الفراعنة الذين تواجدوا بكثافة في وسط ملعب غينيا على أمل خطف هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول.

وسدد عمرو السولية تصويبة مباشرة على مرمى غينيا بيساو في الدقيقة 43 ولكنها مرت بجوار القائم وتحولت إلى ركنية بعدما لمست رأس لاعب غينيا بيساو، ووصلت الركنية إلى صلاح الذي سددها ولكنها مرت بجوار القائم وتحولت إلى ركلة مرمى، واستمرت النتيجة بدون تعديل حتى نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وأجرى كارلوس كيروش تغيير منتخب مصر الأول الاضطراري بنزول محمد عبد المنعم بدلا من محمود الونش للإصابة، واستقبل مصطفى محمد عرضية من عمر كمال في الدقيقة 48 وحولها رأسية تجاه مرمى غينينا بيساو ولكنها مرت أعلى العارضة.

وتحصل منتخب غينيا بيساو على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 55 نتيجة عرقلة أيمن أشرف لجاساما لاعب بيساو، ولعبها فالي كاندي مباشرة على المرمى ولكنها مرت أعلى عارضة الشناوي وتحولت إلى ركلة مرمى، وارتدت الكرة بهجمة للفراعنة ووصلت إلى مصطفى محمد الذي صوبها ولكنها وصلت ضعيفة وأمسك بها حارس غينيا بيساو.

وأجرى منتخب مصر تغييرين بنزول أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه بدلا من مصطفى محمد وعبد الله السعيد في محاولة لتنشيط هجوم الفراعنة بعد تراجع الأداء الهجومي لمنتخب مصر في أول ثلث ساعة من الشوط الثاني، فيما سجل محمد صلاح هدف التقدم للفراعنة في الدقيقة 69 بعد استقبال عرضية متقنة من السولية في خلف دفاع غينيا بيساو وسددها مباشرة بيسراه لتمر على يسار الحارس وتسكن الشباك.

وفشل زيزو في تسجيل هدف التعزيز لمنتخب مصر في الدقيقة 75 بعد استقبال عرضية متقنة من عمر كمال ولعبها ببراعة ولكنها ارتطمت بالقائم، وشهدت الدقيقة 78 إجراء منتخب مصر تغييرين بنزول حمدي فتحي ومحمد شريف بدلا من محمد النني وعمر مرموش.

وسجل منتخب غينيا بيساو هدف التعادل في الدقيقة 82 عن طريق ماما فالدي بعدما استلم الكرة من الجبهة اليمنى ومر من عمر كمال وصوبها أقصى يسار محمد الشناوي، قبل أن يتدخل حكم الفار وألغي الهدف بداعي وجود خطأ على فالدي نتيجة دفع عمر كمال.

وحاول منتخب غينيا بيساو إدراك التعادل مجددا، في الوقت الذي ضغط منتخب مصر لتعزيز النتيجة في الدقائق الخمس الأخيرة من عمر المباراة، التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف وتحقيق أول ثلاث نقاط في مشوارهم بأمم إفريقيا.

وجاء تشكيل المنتخب ضد غينيا بيساو كالتالي ، محمد الشناوي في حراسة المرمى، عمر كمال ، أحمد حجازي ، محمود الونش ، أيمن أشرف في الدفاع، عمرو السولية ، محمد النني ، عبد الله السعيد في الوسط، محمد صلاح ، عمر مرموش ، مصطفى محمد في الهجوم.

وتواجد على دكة البدلاء، محمد أبو جبل ، محمد صبحي ، محمد عبد المنعم ، حمدي فتحي ، محمود حسن "تريزيجيه" ، إمام عاشور ، محمد شريف ، رمضان صبحي ، محمود علاء ، أحمد سيد "زيزو" ، مروان داوود ، مروان حمدي.

فيما جاء تشكيل غينيا بيساو كالتالي، جوناس مينديش في حراسة المرمى، جيفيرسون أنيلسون – ماني مانكوني – أوبا سانجانتي – فالي كاندي في الدفاع، برايما كاندي – ماما بالدي – موريتو كاساما – بانوتشي كامارا - بيكيتي دجاسي في الوسط، وستيف براهيم في الهجوم.

جدير بالذكر أن منتخب مصر خسر المباراة الأولى ببطولة أمم إفريقيا من نيجيريا بهدف نظيف.