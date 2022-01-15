الامارات | رونالدو يكشف موعد اعتزاله : معركتي حاليا مع العقل

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يكشف موعد اعتزاله : معركتي حاليا مع العقل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إنه سيواصل اللعب حتى سن الـ 42 من عمره، مؤكدا اعتنائه بصحته البدنية، لكنه أوضح أن التركيز الأكبر يكون على الناحية الذهنية في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات لشبكة «إيسبن» تحدث فيها عما يخطط له في المستقبل رغم معاناته في الموسم الحالي.

ويبلغ اللاعب البرتغالي 36 عاما، لكنه أوضح في تصريحاته أنه يشعر وكأنه في سن الـ 30، مضيفا: «أشعر بذلك بفضل عنايتي بصحتي البدنية والعقلية».

وتابع: «تعلمت مؤخرا أنه بعد سن الـ 33 يمكنك الحفاظ على صحتك البدنية إذا أردت ذلك»، مضيفا: «لكن المعركة الحقيقة في هذا السن هي معركة العقل».

وقال كريستيانو رونالد: «التركيز على الأهداف التي تريدها هو أصعب شيء يمكن فعله»، مضيفا: «عملت خلال الآونة الأخيرة على التركيز على الجانب العقلي مع الاهتمام بصحتي البدنية جيدا».

وقال رونالدو: «أريد أن أواصل اللعب حتى 42، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن أواصل تحقيق أهدافي اليومية بالاستمتاع باللحظات التي أعيشها حاليا».

يذكر أن رونالدو لعب سنوات لصالح منتخب بلاده البرتغال، إضافة إلى مسيرة طويلة مع أندية عريقة أبرزها ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد.

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