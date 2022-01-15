الامارات | أول ظهور لسائق "الوانيت" خاطف الأضواء في سباق رالي داكار (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور لسائق "الوانيت" خاطف الأضواء في سباق رالي داكار (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ظهر الشاب السعودي مشعل بن نايف الشلوي، صاحب مقطع الفيديو الشهير الذي حقق انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نجح في تخطي أحد السائقين في رالي داكار 2022، رغم أنه كان يقود مركبته وانيت نيسان 2015.

وفي أول ظهور له، أعرب عن سعادته، وقدم التحية لمشجعيه، في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتمنى مشعل صاحب الـ 24 عاماً، أن يشارك في رالي دكار، ولم يتمكن من ذلك بسبب إمكانياته البسيطة، لكن قادته الصدفة التي لم يكن مجهزاً لها، وغامر بتحدي السائق البلجيكي باسكال فيرين عند مروره بدياره جنوب الطائف، وتفوق عليه وسط الصحراء.

وقال في تصريح لـ"العربية.نت"، إنه كان يقود مركبته القديمة بسرعة 110 متجاوزاً الكثبان الرملية، وبعد أن لمح بالصدفة كاميرا السباق تصوره بالهليكوبتر في مركز أبو راكة، ازداد الحماس بداخله وقطع وصديقه قرابة نصف كيلو بمدة دقيقتين، في الوقت الذي كان يدفعه صديقة سهل الشلوي للصمود خوفاً كون أن سيارته لم تكن مهيأة للمنافسة، مؤكداً أنه لو كان شارك في السباق لحقق المركز الأول.

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