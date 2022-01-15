جنوه يقيل شيفتشينكو من تدريبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قرر نادي جنوه الإيطالي لكرة القدم إقالة أسطورة أوكرانيا أندريه شيفتشينكو من تدريب الفريق، لينهي فترته السيئة، التي شهدت حصد الفريق 3 نقاط من 9 مباريات، وترك الفريق يصارع الهبوط.

وذكر النادي أمس، أن شيفتشينكو (45 عاما) سيستبدل بشكل موقت بعبدالله كونكو.

ويحتل جنوه المركز الثاني من القاع في جدول الترتيب، بفارق 5 نقاط عن المنطقة الآمنة، ويحل ضيفا على فيورنتينا الاثنين المقبل.

وتولى شيفتشينكو تدريب جنوه في نوفمبر الماضي خلفا لديفيد بالارديني، ولكنه فشل في تحقيق أي انتصار.

وتشير التقارير إلى أن جنوه في مفاوضات مع المدرب الألماني برونو لاباديا بشأن تولي تدريب الفريق بشكل دائم. ويملك لاباديا خبرة كبيرة في البوندسليجا ولكنه لم يدرب أي فريق خارج ألمانيا.