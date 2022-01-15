مانشستر سيتي يلدغ البلوز بهدف دي بروين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطع مانشستر سيتي خطوة كبيرة على طريق الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي بعدما تغلب على تشيلسي 1 / 0 أمس في قمة مباريات المرحلة الـ22 من المسابقة.

وسجل كيفن دي بروين هدف الفوز لمانشستر سيتي في الدقيقة 70 من المباراة ليهدي الفريق 3 نقاط مهمة.

ورفع مانشستر سيتي رصيده بذلك إلى 56 نقطة في الصدارة موسعا الفارق الذي يفصله عن تشيلسي صاحب المركز الثاني إلى 13 نقطة.

وكان انتصار مانشستر سيتي مستحقا حيث كان الفريق الأفضل من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي على مدار شوطي المباراة وكاد أن يحقق الفوز بنتيجة أكبر لولا تألق كيبا اريزابالاجا حارس مرمى تشيلسي.

وبدأت المباراة بإيقاع لعب سريع وتفوق مانشستر سيتي نسبيا في الاستحواذ على الكرة في الدقائق الأولى من خلال التمركز الجيد للاعبيه.

ورغم المحاولات المستمرة من الفريقين للوصول إلى المرمى خاصة من جانب مانشستر سيتي، إلى أن هدف المباراة الوحيد جاء في الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة الـ70 حينما تلقى كيفن دي بروين تمريرة طولية انطلق بها ببرعة ثم سدد كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل الشباك.

وأشعل الهدف أجواء المباراة، حيث قدم تشيلسي أكثر من محاولة خطيرة سعيا للتعادل كما كشف مانشستر سيتي محاولاته لتعزيز التقدم.